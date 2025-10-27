Британія і Туреччина підписали угоду про продаж винищувачів Typhoon на $10,7 млрд

Під час візиту британського премʼєр-міністра Кіра Стармера до Туреччини сторони підписали угоду вартістю 8 мільярдів фунтів стерлінгів (10,7 мільйона доларів) про продаж винищувачів Eurofighter Typhoon.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба британського уряду.

Підписана у понеділок угода передбачає продаж Британією Туреччині 20 винищувачів Typhoon, що є "найбільшою угодою з продажу винищувачів за останні майже 20 років", повідомили в британському уряді.

Угода також допоможе зберегти 20 тисяч робочих місць по всій країні, додали там.

"Вона також посилить передові бойові можливості Туреччини, зміцнивши позиції НАТО в ключовому регіоні та покращивши взаємодію між нашими військово-повітряними силами", – йдеться в повідомленні.

Коментуючи підписання угоди, Стармер назвав її "перемогою для британських робітників, перемогою для нашої оборонної промисловості та перемогою для безпеки НАТО".

Винищувачі Typhoon, також відомі як Eurofighters, виробляються у межах партнерства між Британією, Німеччиною, Іспанією та Італією.

У липні Туреччина та Британія підписали попередню угоду щодо літаків Eurofighter після того, як Німеччина, за повідомленнями, вирішила відмовитися від своєї тривалої опозиції щодо продажу літаків Анкарі.

Туреччина розглядає придбання літаків Eurofighter та інших сучасних літаків як тимчасове рішення до того, як почне експлуатувати власний винищувач п'ятого покоління KAAN, що має статись не раніше 2028 року.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав розширення співпраці з Туреччиною в галузі оборонної промисловості.