Британия и Турция подписали соглашение о продаже истребителей Typhoon на $10,7 млрд

Во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Турцию стороны подписали соглашение стоимостью 8 миллиардов фунтов стерлингов (10,7 миллиона долларов) о продаже истребителей Eurofighter Typhoon.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Подписанное в понедельник соглашение предусматривает продажу Великобританией Турции 20 истребителей Typhoon, что является "крупнейшей сделкой по продаже истребителей за последние почти 20 лет", сообщили в британском правительстве.

Соглашение также поможет сохранить 20 тысяч рабочих мест по всей стране, добавили там.

"Оно также усилит передовые боевые возможности Турции, укрепив позиции НАТО в ключевом регионе и улучшив взаимодействие между нашими военно-воздушными силами", – говорится в сообщении.

Комментируя подписание соглашения, Стармер назвал его "победой для британских рабочих, победой для нашей оборонной промышленности и победой для безопасности НАТО".

Истребители Typhoon, также известные как Eurofighters, производятся в рамках партнерства между Великобританией, Германией, Испанией и Италией.

В июле Турция и Великобритания подписали предварительное соглашение по самолетам Eurofighter после того, как Германия, по сообщениям, решила отказаться от своей длительной оппозиции по продаже самолетов Анкаре.

Турция рассматривает приобретение самолетов Eurofighter и других современных самолетов как временное решение до того, как начнет эксплуатировать собственный истребитель пятого поколения KAAN, что должно произойти не ранее 2028 года.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль поддержал расширение сотрудничества с Турцией в области оборонной промышленности.