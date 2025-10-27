Рубіо поспілкувався із главою МЗС Китаю перед очікуваною зустріччю лідерів країн
Новини — Понеділок, 27 жовтня 2025, 18:25 —
Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили очікувану зустріч лідерів країн.
Про це повідомили у Державному департаменті США, передає "Європейська правда".
Рубіо провів переговори міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у понеділок, 27 жовтня.
Вони обговорили важливість відносин між США та Китаєм, а також майбутню зустріч президента Трампа та голови Китаю Сі, яка пройде у Пусані.
Очікувана зустріч між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде першою за другої президентської каденції Дональда Трампа.
Американський президент заявив, що поспілкується з китайським лідером щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі.
