Рубіо поспілкувався із главою МЗС Китаю перед очікуваною зустріччю лідерів країн

Новини — Понеділок, 27 жовтня 2025, 18:25 — Уляна Кричковська

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили очікувану зустріч лідерів країн.

Про це повідомили у Державному департаменті США, передає "Європейська правда".

Рубіо провів переговори міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у понеділок, 27 жовтня. 

Вони обговорили важливість відносин між США та Китаєм, а також майбутню зустріч президента Трампа та голови Китаю Сі, яка пройде у  Пусані.

Очікувана зустріч між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде першою за другої президентської каденції Дональда Трампа. 

Американський президент заявив, що поспілкується з китайським лідером щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі.

