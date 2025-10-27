Рубио пообщался с главой МИД Китая перед ожидаемой встречей лидеров стран
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили ожидаемую встречу лидеров стран.
Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает "Европейская правда".
Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в понедельник, 27 октября.
Они обсудили важность отношений между США и Китаем, а также предстоящую встречу президента Трампа и главы Китая Си, которая пройдет в Пусане.
Ожидаемая встреча между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином будет первой за вторую президентскую каденцию Дональда Трампа.
Американский президент заявил, что пообщается с китайским лидером относительно российско-украинской войны во время их встречи.
