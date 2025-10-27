Німеччина розраховує на добрі торгові відносини з Китаєм попри відкладений візит глави МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив у понеділок, що Німеччина продовжує розраховувати на хороші торговельні відносини з Китаєм, попри те, що він відклав поїздку, заплановану туди на цей тиждень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Європа повинна визнати, що їй потрібно ще більше диверсифікувати своїх торговельних партнерів і постачальників, заявив Вадефуль у Брюсселі після низки зустрічей на високому рівні, зокрема з комісаром ЄС з питань торгівлі Марошем Шефчовичем.

"Водночас ми розраховуємо, що справедлива торгівля з Китаєм буде можливою у всіх сферах, включаючи рідкісноземельні елементи та мікросхеми", – сказав він журналістам.

"Ми залишаємося відданими цій справедливій торгівлі та віримо, що знову знайдемо партнерів у Пекіні", – додав Вадефуль.

Міністерство закордонних справ у Берліні оголосило минулої п'ятниці, що поїздка буде відкладена, оскільки Пекін підтвердив лише одну зустріч з німецьким дипломатом.

Німецький міністр мав би стати першим, хто відвідає Китай після того, як у травні в Берліні до влади прийшов новий уряд на чолі з консерваторами.

Вадефуль заявив, що відкладення поїздки було "правильним рішенням у цій конкретній ситуації", і висловив сподівання, що візит відбудеться пізніше.

Пекін зажадав "поваги" від Німеччини після скасування поїздки глави МЗС до Китаю







