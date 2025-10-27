Германия рассчитывает на хорошие торговые отношения с Китаем, несмотря на отложенный визит главы МИД

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил в понедельник, что Германия продолжает рассчитывать на хорошие торговые отношения с Китаем, несмотря на то, что он отложил поездку, запланированную туда на эту неделю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Европа должна признать, что ей нужно еще больше диверсифицировать своих торговых партнеров и поставщиков, заявил Вадефуль в Брюсселе после ряда встреч на высоком уровне, в частности с комиссаром ЕС по вопросам торговли Марошем Шефчовичем.

"В то же время мы рассчитываем, что справедливая торговля с Китаем будет возможна во всех сферах, включая редкоземельные элементы и микросхемы", – сказал он журналистам.

"Мы остаемся приверженными этой справедливой торговле и верим, что снова найдем партнеров в Пекине", – добавил Вадефуль.

Министерство иностранных дел в Берлине объявило в прошлую пятницу, что поездка будет отложена, поскольку Пекин подтвердил только одну встречу с немецким дипломатом.

Немецкий министр должен был стать первым, кто посетит Китай после того, как в мае в Берлине к власти пришло новое правительство во главе с консерваторами.

Вадефуль заявил, что отложение поездки было "правильным решением в этой конкретной ситуации", и выразил надежду, что визит состоится позже.

