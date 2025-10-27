Литва вызвала на ковер представителя посольства Беларуси из-за метеозондов

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник вызвало представителя посольства Беларуси в связи с очередным нарушением своего воздушного пространства метеорологическими зондами.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении литовского МИД.

Представителю белорусского посольства "вновь выразили решительный протест в связи с постоянными нарушениями воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси", говорится в сообщении.

"Было отмечено, что преднамеренную бездеятельность органов Беларуси Литва считает гибридной атакой. Беларусь призвали ответственно относиться к своим обязанностям как государства и немедленно принять меры для предотвращения таких гибридных атак", – добавили в МИД Литвы.

Ведомство также довел до сведения представителя посольства Беларуси решение о закрытии границы "до дальнейшего уведомления".

Контрольно-пропускные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" были закрыты из-за полетов метеорологических аэростатов, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Аэропорты Литвы были закрыты трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что привело к отмене 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Закрытие границы Литвы с Беларусью не влияет на транзит в Калининградскую область, заявили в литовском МИД.