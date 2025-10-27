Закриття кордону Литви з Білоруссю не впливає на транзит до Калінінградської області

Рішення Литви закрити кордон з Білоруссю не впливає на транзит до та з Калінінградської області Росії, заявило в понеділок Міністерство закордонних справ балтійської країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Раніше в понеділок Національна комісія з питань безпеки ухвалила рішення закрити два прикордонні контрольно-пропускні пункти Литви з Білоруссю, з деякими винятками.

"На сьогоднішньому засіданні Комісії з національної безпеки не було прийнято жодних рішень щодо транзиту через Калінінградську область", – заявила журналістам радниця міністра закордонних справ Крістіна Бєлікова.

Наразі контрольно-пропускні пункти закриті згідно з рішенням командира Державної прикордонної служби (VSAT), яке необхідно поновлювати кожні 24 години.

Очікується, що в середу уряд ухвалить рішення про продовження закриття на довший термін.

За інформацією VSAT, винятки стосуватимуться дипломатів і дипломатичної пошти, громадян Литви та ЄС або власників дійсних дозволів на проживання в Литві, які в'їжджають з Білорусі, а також власників спрощеного транзитного документа, які прямують транзитом між Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

"Цей виняток стосується виключно громадян Росії, які мають відповідний документ", – повідомив BNS речник VSAT Гєдрюс Мішутіс.

Він додав, що спрощений транзитний документ можуть мати водії як легкових, так і вантажних автомобілів.

Контрольно-пропускні пункти Шальчінінкай і Медінінкай закриті через польоти метеорологічних аеростатів, які перевозять контрабандні сигарети з Білорусі в повітряний простір Литви.

Аеропорти Литви були закриті тричі протягом минулих вихідних через загрозу від повітряних куль, що спричинило скасування 112 рейсів і зачепило понад 16 500 пасажирів.

Кілька десятків повітряних куль контрабандистів також перетнули кордон Литви в середині минулого тижня, що спричинило порушення роботи аеропорту Вільнюса.

Президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через метеокулі з контрабандою.