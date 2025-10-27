В Латвії відбудуться польоти дронів різних типів в рамках експерименту НАТО

Найближчими днями в латвійському місті Адажі, а також віртуально в декількох країнах–членах НАТО пройде найбільший на сьогодні експеримент НАТО з дослідження та випробування нових оборонних технологій під назвою "Експеримент цифрового хребта" (DiBaX).

Про це йдеться у публікації Delfi, пише "Європейська правда".

Під час експерименту, з 27 жовтня по 7 листопада, в Латвії, включаючи прикордонну територію з Естонією, будуть проводитися заплановані польоти безпілотних літальних апаратів різних типів і розмірів.

Жителів закликають не турбуватися при вигляді безпілотників і стежити за інформацією в соціальних мережах, повідомило агентству LETA Міністерство оборони країни.

Основна увага в експерименті буде приділена використанню безпілотних систем у складних операційних умовах, а також застосуванню штучного інтелекту для завдань з ідентифікації цілей і ситуаційної обізнаності.

DiBaX – це єдиний експеримент військових технологій такого масштабу, який НАТО вже чотири роки проводить саме в Латвії.

Командування союзників НАТО з трансформації забезпечує впровадження нових цифрових рішень у процедури та операції НАТО.

Командування проводить експерименти з розвитку можливостей, а також концептуальні та операційні експерименти, щоб прискорити впровадження та реалізацію можливостей "цифрового хребта" НАТО в різних структурах Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно країни Північної Європи домовились про спільну закупівлю БпЛА.

Також повідомлялося, що Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, планує співпрацю з ЄС у його нових програмах переозброєння та захисту від безпілотників.