Норвегія планує долучитись до проєктів ЄС із переозброєння і захисту від дронів

Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, планує співпрацю з ЄС у його нових програмах переозброєння та захисту від безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав прем’єр Йонас Гар Стьоре у спілкуванні з пресою перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Стьоре запитали про участь Норвегії у програмі SAFE Євросоюзу, спрямованій на масштабне переозброєння країн Європи.

"Ми працюємо над тим, щоби брати у цьому участь", – відповів він.

Після того його запитали про те, чи буде Норвегія якось залучена у проєкт захисту країн ЄС від безпілотників, який називають "стіною дронів".

"Так, ми тримаємо зв’язок з Єврокомісією щодо участі у цій ініціативі", – сказав Стьоре.

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною ширшого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Ідея "стіни дронів" почала активно обговорюватися у вересні після масового вторгнення російських БпЛА до Польщі, 26 вересня відбулася зустріч щодо цього питання за участі України.