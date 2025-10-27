Німецька "подруга Путіна" не вірить, що Путін нападе на НАТО: "Він не самогубець"

Лідерка крайньої лівої політичної партії Німеччини "Альянс Сари Вагенкнехт", яку називають "подругою Путіна", скептично оцінила перспективу нападу Росії на НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі телеканалу ntv.

За словами Вагенкнехт, Путін не нападе на Альянс, тому що "він не самогубець" і "приблизно знає, яким є баланс сил".

"У всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно переважає (Росію. – Ред.) – навіть зараз. І тому це так неправильно і так нечесно, коли люди продовжують говорити: нам потрібно ще більше озброїтися, нам потрібно ще більше солдатів", – додала вона.

Як нагадує ntv, 20 лютого 2022 року Вагенкнехт заявила, що Росія "насправді не зацікавлена у вторгненні в Україну".

Лідерка ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт раніше вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО.

Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.