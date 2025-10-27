Немецкая "подруга Путина" не верит, что Путин нападет на НАТО: "Он не самоубийца"

Лидер крайне левой политической партии Германии "Альянс Сары Вагенкнехт", которую называют "подругой Путина", скептически оценила перспективу нападения России на НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире телеканала ntv.

По словам Вагенкнехт, Путин не нападет на Альянс, потому что "он не самоубийца" и "примерно знает, каков баланс сил".

"Во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно превосходит (Россию. – Ред.) – даже сейчас. И поэтому это так неправильно и так нечестно, когда люди продолжают говорить: нам нужно еще больше вооружиться, нам нужно еще больше солдат", – добавила она.

Как напоминает ntv, 20 февраля 2022 года Вагенкнехт заявила, что Россия "на самом деле не заинтересована во вторжении в Украину".

Лидер леворадикального Альянса Сара Вагенкнехт ранее требовала снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО.

Еще она призвала устроить в Германии референдум о перспективе предоставления Украине крылатых ракет Taurus.