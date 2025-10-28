Прем'єрка Литви відклала пошуки міністрів оборони і культури через ситуацію метеокулями

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене так і не представила кандидатів на посади міністрів оборони і культури, пославшись на ситуацію з метеокулями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Видання нагадує, що Ругінене обіцяла на початку тижня назвати кандидата на посаду міністра оборони.

Однак зараз вона сказала, що думати про це немає часу – спочатку треба розібратися з метеозондами.

"Слухайте, спочатку треба з метеозондами розібратися. Руками зупиняю метеозонди, ніколи про прізвища думати. Ловлю, ловлю метеозонди", – сказала прем'єрка.

Водночас радник очільниці уряду Литви Ігнас-Альгірдас Добровольскас запевнив, що ситуація з кандидатами на міністерські посади вирішиться найближчим часом.

"Найближчими днями все з'ясується. Прем'єрка намагалася, щоб вже на початку тижня було прізвище. Сьогодні, як бачите, прізвища ще немає, але це питання днів", – сказав він.

Неофіційно потенційним кандидатом на посаду міністра оборони називали віцеміністра Томаса Годляускаса. Він сказав, що якщо буде потрібно, він готовий.

Щодо кандидата на посаду міністра культури, то у цьому контексті Ругінене називала ім’я Вайди Алекнавічене. Однак призначення так і не відбулось, оскільки партнери по урядовій коаліції досі вирішують, хто має делегувати кандидата на посаду глави Мінкульту.

Нагадаємо, 23 жовтня Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Посада ж міністра культури Литви залишається вакантною відтоді, як попередній очільник відомства Ігнотас Адомавічюс протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.