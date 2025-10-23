Прем’єрка Литви сподівається визначитися з новим міністром оборони наступного тижня

Прем’єрка Литви Інга Ругінене сподівається визначитися з кандидатурою на нового міністра оборони наступного тижня.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене сказала, що сподівається визначитися з кандидатурою на посаду міністра оборони наступного тижня, або до його початку.

"За найбільш позитивним сценарієм, я хотіла б вже знайти кандидата до початку наступного тижня. І я робитиму усе для того, щоб так і сталося", – сказала вона.

Прем’єрка додала, що хоче бачити на цій посаді "міністра, який буде фокусуватися на державних справах, а не самопрезентації".

Нагадаємо, 23 жовтня Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Обов’язки міністра оборони тимчасово доручили очільнику МВС.

Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями, а серед останнього – підозри Ругінене, що проти неї з ініціативи міністерки розгорнули надумані звинувачення щодо недостатніх видатків на оборону.

Минулого тижня Ругінене зажадала від Шакалієне пояснень щодо неформального брифінгу Міністерства оборони для інфлюенсерів у соціальних мережах про оборонний бюджет на 2026 рік. Після цієї зустрічі у мережі з'явилися твердження, що уряд не виконує свою обіцянку виділити 5% ВВП на оборону. Згодом Ругінене заявила, що останній проєкт державного бюджету передбачає виділення 5,38% ВВП, або 4,79 млрд євро, на оборонні витрати.

Хоча Шакалієне заявила, що нічого не знала про неофіційну зустріч, прем'єрка і голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкевічюс заявили, що більше не довіряють їй.