Президент Литви підписав указ про звільнення міністерки оборони

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про звільнення Довіле Шакалієне з посади міністра оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Тимчасово виконувати обов'язки глави Міністерства оборони доручено міністру внутрішніх справ Владиславу Кондратовичу.

Указ президента набуде чинності в четвер, 23 жовтня.

Як повідомлялося, у середу прем'єр-міністр Інга Ругінене на зустрічі з президентом заявила, що направить йому прохання про звільнення міністра оборони. Говорячи про причини втрати довіри, глава уряду виділила брехню Шакалієне і скарги співробітників міністерства.

Своєю чергою, після зустрічі прем'єр-міністра і президента Шакалієне повідомила, що сама написала заяву про відставку. Політикиня визнала, що більше не бачить можливості працювати з нинішньою главою уряду, наголосивши, що у них "різне принципове розуміння того, як слід зміцнювати оборону".

Соціал-демократка, яка залишає посаду міністра оборони, заявила, що її обов'язки міг би тимчасово взяти на себе один із нинішніх заступників міністра – за її словами, це міг би бути Кароліс Алекса.

Прем'єр-міністерка Інга Ругінене зазначила, що постарається якомога швидше знайти нового керівника Міністерства оборони.

Нагадаємо, минулого тижня Ругінене зажадала від Шакалієне пояснень щодо неформального брифінгу Міністерства оборони для інфлюенсерів у соціальних мережах про оборонний бюджет на 2026 рік, а також щодо її нібито зв'язків з представниками оборонної промисловості.

У понеділок Ругінене оголосила, що Міністерство оборони втратить повноваження з нагляду за оборонною промисловістю.

Хоча Шакалієне заявила, що нічого не знала про неофіційну зустріч, прем'єрка і голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкевічюс заявили, що більше не довіряють їй.

Суперечка виникла після того, як після неформального брифінгу в інтернеті з'явилися заяви про те, що уряд не виконує свою обіцянку виділити 5% ВВП на оборону. Однак останній проєкт державного бюджету передбачає виділення 5,38% ВВП, або 4,79 млрд євро, на оборонні витрати.