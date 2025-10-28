Премьер Литвы отложила поиски министров обороны и культуры из-за ситуации с метеошарами

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене так и не представила кандидатов на должности министров обороны и культуры, сославшись на ситуацию с метеошарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Издание напоминает, что Ругинене обещала в начале недели назвать кандидата на пост министра обороны.

Однако сейчас она сказала, что думать об этом нет времени – сначала нужно разобраться с метеозондами.

"Слушайте, сначала нужно с метеозондами разобраться. Руками останавливаю метеозонды, никогда о фамилиях думать. Ловлю, ловлю метеозонды", – сказала премьер.

В то же время советник главы правительства Литвы Игнас-Альгирдас Добровольскас заверил, что ситуация с кандидатами на министерские должности решится в ближайшее время.

"В ближайшие дни все прояснится. Премьер-министр старалась, чтобы уже в начале недели была фамилия. Сегодня, как видите, фамилии еще нет, но это вопрос дней", – сказал он.

Неофициально потенциальным кандидатом на пост министра обороны называли вице-министра Томаса Годляускаса. Он сказал, что если будет нужно, он готов.

Что касается кандидата на пост министра культуры, то в этом контексте Ругинене называла имя Вайды Алекнавичене. Однако назначение так и не состоялось, поскольку партнеры по правительственной коалиции до сих пор решают, кто должен делегировать кандидата на пост главы Минкульта.

Напомним, 23 октября Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновницами.

Должность министра культуры Литвы остается вакантной с тех пор, как предыдущий глава ведомства Игнотас Адомавичюс продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку.