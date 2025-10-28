Глава МИД Литвы допустил остановку российского транзита в Калининград

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеошарами.

Об этом литовский министр сказал в эфире LRT Radio, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, эта транзитная схема имеет жизненно важное значение для Москвы для поддержания связи со своим эксклавом.

"Мы оставляем за собой возможность закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, это будет сделано в координации с институтами ЕС и государствами-членами", – сказал Будрис.

Он подчеркнул, что никто не может ограничивать меры национальной безопасности Литвы.

"При необходимости мы будем в ситуации, когда примем все необходимые меры для обеспечения безопасности", – добавил глава МИД.

Российские грузовые и пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт могут проезжать через Литву в направлении и из Калининградской области на побережье Балтийского моря в рамках соглашения между Европейским Союзом и РФ.

Контрольно-пропускные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" были закрыты из-за полетов метеорологических аэростатов, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Аэропорты Литвы были закрыты трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что привело к отмене 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Закрытие границы Литвы с Беларусью пока не влияет на транзит в Калининградскую область, заявили в литовском МИД.