Україна хоче отримати статус спостерігача у процесі реформування аграрної політики ЄС

Україна пропонує ЄС надати їй статус спостерігача у процесі реформування Спільної аграрної політики Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав під час виступу на засіданні Ради Євросоюзу з питань сільського господарства та рибальства у Люксембурзі віцепрем’єр Тарас Качка, інформує його офіс.

Він представив ЄС актуальний стан агросектору України, прогноз виробництва та обсяги двосторонньої торгівлі, а також окреслив бачення України як частини спільного агропродовольчого простору Євросоюзу.

Зокрема серед пропозицій – надання Україні статусу спостерігача у процесі реформування Спільної аграрної політики ЄС, відновлення та розширення аграрного діалогу "ЄС–Україна" з акцентом на інноваціях, кліматично розумному сільському господарстві та стратегічній автономії, обмін досвідом, а також формування європейсько-української "super power" у аграрному секторі.

Серед ключових питань засідання було також оновлення Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

На засіданні Ради 27-28 жовтня міністри ЄС обговорюють проєкт Спільної аграрної політики після 2027 року, зокрема її "зелену архітектуру", актуальний стан аграрного ринку Європейського Союзу, рибальство у Балтійському морі тощо.

