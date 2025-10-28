Украина хочет получить статус наблюдателя в процессе реформирования аграрной политики ЕС

Украина предлагает ЕС предоставить ей статус наблюдателя в процессе реформирования Общей аграрной политики блока.

Об этом сказал во время выступления на заседании Совета Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в Люксембурге вице-премьер Тарас Качка, сообщает его офис.

Он представил ЕС актуальное состояние агросектора Украины, прогноз производства и объемы двусторонней торговли, а также обозначил видение Украины как части общего агропродовольственного пространства ЕС.

В частности, среди предложений – предоставление Украине статуса наблюдателя в процессе реформирования Общей аграрной политики ЕС, возобновление и расширение аграрного диалога "ЕС–Украина" с акцентом на инновациях, климатически разумном сельском хозяйстве и стратегической автономии, обмен опытом, а также формирование европейско-украинской "super power" в аграрном секторе.

Среди ключевых вопросов заседания было также обновление Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

На заседании Совета 27-28 октября министры ЕС обсуждают проект Общей аграрной политики после 2027 года, в частности ее "зеленую архитектуру", актуальное состояние аграрного рынка Европейского Союза, рыболовство в Балтийском море и т. д.

