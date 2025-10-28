У Франції підозрюють ультралівих у підпалі на залізниці, який зупинив низку поїздів

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро розповів, що влада розглядає версію про причетність "ультралівих" до підпалу кабелів на залізниці, внаслідок якого скасували низку поїздів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького міністра наводить Le Figaro.

Міністр транспорту зазначив, що 27 жовтня став "важким" днем.

Зокрема, за його словами, цього дня "між Бордо і Тулузою стався збій у подачі електроенергії через застарілість нашої залізничної мережі". Також були вкрадені мідні дроти в околицях Болена.

Табаро також повідомив про "навмисний підпал на південь від Валанса".

"Це неприпустимо, залізнична мережа – це надбання французів", – додав він.

Водночас він зазначив, що у вівторок рух поїздів повернувся до норми.

За даними Frace Info, на цьому етапі розслідування підпалу слідство також схиляється до версії щодо причетності ультралівих.

"Протягом кількох останніх місяців деякі противники проєктів, зокрема дорожніх і залізничних, прагнуть посіяти паніку в нашій країні і використовують такі засоби, щоб донести свою думку, з усіма наслідками, що з цього можуть випливати, які є абсолютно неприйнятними", – заявив Табаро.

Нагадаємо, у понеділок у південній частині Франції скасували і затримали багато поїздів через підпал на залізниці.

Своєю чергою у Нідерландах попередили про неготовність залізниці до можливих актів диверсії.