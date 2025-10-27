У Франції через підпал на залізниці на півдні скасовуються і затримуються поїзди

У Франції через підпал на залізниці у південній частині країни скасовуються і затримуються багато поїздів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Оператор SNCF оголосив, що хтось скоїв підпал сигнальних кабелів, внаслідок чого з 6 ранку серйозно ускладнено рух на ділянці між Ліоном та Авіньйоном.

Багато поїздів у південно-східній частині країни скасували, як і низку ранкових експресів з Парижа, що мали прямувати південніше Ліона.

У подальшому очікуються значні спізнення швидкісних потягів – їх доведеться пустити звичайними коліями, не адаптованими до великих швидкостей, що зробить поїздки на 2,5 год довшими. Окрім того, одна з колій заблокована несправним потягом.

Потяги з південного сходу країни у напрямку до Ліона, Парижа, Страсбурга можуть спізнюватися на 3 години.

Фахівці ще оцінюють масштаби пошкоджень, проблеми можуть тривати до вівторка.

Як відомо, серія подібних випадків у день відкриття Олімпіади 2024 року, яку приймала Франція, зіпсувала плани десяткам тисяч пасажирів.

Нагадаємо, у Нідерландах попередили про неготовність залізниці до можливих актів диверсії.