У Франції через підпал на залізниці на півдні скасовуються і затримуються поїзди
У Франції через підпал на залізниці у південній частині країни скасовуються і затримуються багато поїздів.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Оператор SNCF оголосив, що хтось скоїв підпал сигнальних кабелів, внаслідок чого з 6 ранку серйозно ускладнено рух на ділянці між Ліоном та Авіньйоном.
Багато поїздів у південно-східній частині країни скасували, як і низку ранкових експресів з Парижа, що мали прямувати південніше Ліона.
У подальшому очікуються значні спізнення швидкісних потягів – їх доведеться пустити звичайними коліями, не адаптованими до великих швидкостей, що зробить поїздки на 2,5 год довшими. Окрім того, одна з колій заблокована несправним потягом.
Потяги з південного сходу країни у напрямку до Ліона, Парижа, Страсбурга можуть спізнюватися на 3 години.
Фахівці ще оцінюють масштаби пошкоджень, проблеми можуть тривати до вівторка.
Як відомо, серія подібних випадків у день відкриття Олімпіади 2024 року, яку приймала Франція, зіпсувала плани десяткам тисяч пасажирів.
Нагадаємо, у Нідерландах попередили про неготовність залізниці до можливих актів диверсії.