Во Франции подозревают ультралевых в поджоге на железной дороге, который остановил ряд поездов
Министр транспорта Франции Филипп Табаро рассказал, что власти рассматривают версию о причастности ультралевых к поджогу кабелей на железной дороге, в результате которого отменили ряд поездов.
Как сообщает "Европейская правда", заявление французского министра приводит Le Figaro.
Министр транспорта отметил, что 27 октября стал "тяжелым" днем.
В частности, по его словам, в этот день "между Бордо и Тулузой произошел сбой в подаче электроэнергии из-за устаревания нашей железнодорожной сети". Также были украдены медные провода в окрестностях Болена.
Табаро также сообщил о "преднамеренном поджоге к югу от Валанса".
"Это недопустимо, железнодорожная сеть – это достояние французов", – добавил он.
В то же время он отметил, что во вторник движение поездов вернулось к норме.
По данным Frace Info, на данном этапе расследования поджога следствие также склоняется к версии о причастности ультралевых.
"В течение нескольких последних месяцев некоторые противники проектов, в частности дорожных и железнодорожных, стремятся посеять панику в нашей стране и используют такие средства, чтобы донести свое мнение, со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые являются абсолютно неприемлемыми", – заявил Табаро.
Напомним, в понедельник в южной части Франции отменили и задержали многие поезда из-за поджога на железной дороге.
В свою очередь, в Нидерландах предупредили о неготовности железной дороги к возможным актам диверсии.