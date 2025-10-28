Во Франции подозревают ультралевых в поджоге на железной дороге, который остановил ряд поездов

Министр транспорта Франции Филипп Табаро рассказал, что власти рассматривают версию о причастности ультралевых к поджогу кабелей на железной дороге, в результате которого отменили ряд поездов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского министра приводит Le Figaro.

Министр транспорта отметил, что 27 октября стал "тяжелым" днем.

В частности, по его словам, в этот день "между Бордо и Тулузой произошел сбой в подаче электроэнергии из-за устаревания нашей железнодорожной сети". Также были украдены медные провода в окрестностях Болена.

Табаро также сообщил о "преднамеренном поджоге к югу от Валанса".

"Это недопустимо, железнодорожная сеть – это достояние французов", – добавил он.

В то же время он отметил, что во вторник движение поездов вернулось к норме.

По данным Frace Info, на данном этапе расследования поджога следствие также склоняется к версии о причастности ультралевых.

"В течение нескольких последних месяцев некоторые противники проектов, в частности дорожных и железнодорожных, стремятся посеять панику в нашей стране и используют такие средства, чтобы донести свое мнение, со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые являются абсолютно неприемлемыми", – заявил Табаро.

Напомним, в понедельник в южной части Франции отменили и задержали многие поезда из-за поджога на железной дороге.

В свою очередь, в Нидерландах предупредили о неготовности железной дороги к возможным актам диверсии.