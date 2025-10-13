У Нідерландах попередили про неготовність залізниці до можливих актів диверсії

Залізнична система Нідерландів погано підготовлена до таких загроз, як диверсії і кібератаки, а також до зростаючого попиту на військові перевезення.

Про це свідчить новий консультативний звіт, представлений Консультативним органом з питань фізичного середовища проживання (OFL) державному секретарю з питань громадського транспорту та навколишнього середовища Тьєррі Аартсену, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Звіт показує, що залізнична мережа Нідерландів стикається з серйозним викликом.

Протягом багатьох років основна увага приділялася ефективності, пунктуальності та контролю над витратами, а головними проблемами були погана погода і технічні несправності. Згідно зі звітом, такий підхід більше не є достатнім. Фізичні диверсії, кібератаки та гібридні загрози стали реальністю, а ризик серйозних інцидентів також зростає.

Пожежа на залізниці біля Схіпхолу під час саміту НАТО в червні та кілька спроб кіберсаботажу демонструють вразливість залізниці.

Тому OFL рекомендує розробляти системи камер, які негайно сигналізують про підозрілу поведінку, покращувати безпеку на критично важливих об'єктах та інвестувати в заходи з боротьби з безпілотниками.

Залізниця не лише вразлива до актів диверсії, але й зростає попит на військові залізничні перевезення. Як країна-член НАТО, Нідерланди мають зобов'язання і повинні бути здатні безпечно і швидко організовувати масштабні військові перевезення по всій країні.

Проте нинішня залізнична система не може впоратися зі структурним збільшенням військових перевезень без значного впливу на регулярні перевезення. Таким чином, збільшення військових перевезень спричинить перебої в роботі інших користувачів. Згідно з цим звітом, один військовий потяг може затримати рух цивільного транспорту на маршруті на три години.

OFL радить менеджеру залізничної інфраструктури ProRail краще підготуватися до серйозних інцидентів. Це включає забезпечення більшої кількості запасних частин, додаткових ремонтних потужностей та розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях на випадок великомасштабних збоїв.

Крім того, необхідно поліпшити обмін інформацією між ProRail, Міністерством інфраструктури та водного господарства і Національним координатором з питань безпеки та боротьби з тероризмом (NCTV). Для реалізації цих заходів рекомендується інвестувати щонайменше 600 млн євро.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів має намір зміцнити інфраструктуру по всій країні, щоб підготуватися до можливого військового конфлікту – зокрема укріпити мости і розширити залізничні платформ.

Нагадаємо, Нідерланди фіксують збільшення кількість цифрових атак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.