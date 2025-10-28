Мальта снижает налоги для родителей в попытке повысить рождаемость

Мальта в понедельник объявила о снижении налогов для родителей, имеющих двое или более детей, в рамках правительственных усилий по преодолению демографического спада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Министр финансов Клайд Каруана заявил в парламенте, что чрезвычайно низкий уровень рождаемости среди коренного населения средиземноморского острова является "самым большим вызовом", перед которым стоит страна.

"Мы должны поощрять больше семей иметь по крайней мере двоих детей", – сказал Каруана, представляя бюджет Мальты на 2026 год.

Согласно отчету статистического агентства ЕС Eurostat, обнародованному в этом году, в 2023 году Мальта имела самый низкий уровень рождаемости в Евросоюзе – 1,06 ребенка на женщину.

Несмотря на плотную заселенность – около 1704 человек на квадратный километр, почти треть населения Мальты составляют иностранные работники и их семьи.

Каруана сообщил, что с 2026 года родители двух и более детей не будут платить налог на доход с первых 18 500 евро на каждого из родителей. К 2028 году эта сумма вырастет до 30 тысяч евро.

Налоговые льготы будут действовать, пока детям не исполнится 23 года.

Эта схема похожа на ту, которую в сентябре ввела Польша, освободив от налогообложения семьи с как минимум двумя детьми и доходом до 32 973 евро.

Напомним, в сентябре Греция объявила пакет мер на 1,6 млрд евро, чтобы преодолеть демографический спад.

Во Франции сейчас – рекордное количество пенсионеров, а Италии пророчат сокращение трудоспособного населения на 20% за 25 лет.