МЗС Литви: наївно думати, що Білорусь не бачить метеозондів

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає "наївною" думку про те, що Білорусь може "не бачити" метеозондів, які летять на територію Литви.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

У Будріса запитали щодо того, чи є якийсь контакт з режимом самопроголошеного президента Білорусі щодо повітряних куль, які систематично завдають збоїв роботі аеропортів країни.

Глава литовського МЗС зазначив, що на технічному рівні прикордонні служби могли б підтримувати зв'язок і перевіряти питання на своїй стороні. Він запевнив – Литва повідомляла про те, що спостерігала на стороні Білорусі.

Будріс наголосив, що така діяльність "не може відбуватися безконтрольно", адже "хтось випускає ці засоби".

"З огляду на те, як Білорусь організувала інструменталізовану міграцію, залучивши до цього багато служб і підрозділів, наївно думати, що білоруські інституції цього не бачать або просто потребують допомоги, щоб зловити контрабандистів", – додав литовський дипломат.

Як відомо, аеропорти Литви були закриті тричі протягом минулих вихідних через загрозу від повітряних куль, що спричинило скасування 112 рейсів і зачепило понад 16 500 пасажирів.

Контрольно-пропускні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" були закриті через польоти метеорологічних аеростатів, які перевозять контрабандні сигарети з Білорусі в повітряний простір Литви.

Будріс заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.