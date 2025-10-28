МИД Литвы: наивно думать, что Беларусь не видит метеозондов

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает "наивным" мнение о том, что Беларусь может "не видеть" метеозонды, летящие на территорию Литвы.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

У Будриса спросили о том, есть ли какой-то контакт с режимом самопровозглашенного президента Беларуси по поводу воздушных шаров, которые систематически вызывают сбои в работе аэропортов страны.

Глава литовского МИД отметил, что на техническом уровне пограничные службы могли бы поддерживать связь и проверять вопросы на своей стороне. Он заверил, что Литва сообщала о том, что наблюдала на стороне Беларуси.

Будрис подчеркнул, что такая деятельность "не может происходить бесконтрольно", ведь "кто-то выпускает эти средства".

"Учитывая то, как Беларусь организовала инструментализированную миграцию, привлекая к этому много служб и подразделений, наивно думать, что белорусские институты этого не видят или просто нуждаются в помощи, чтобы поймать контрабандистов", – добавил литовский дипломат.

Как известно, аэропорты Литвы были закрыты трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что привело к отмене 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Контрольно-пропускные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" были закрыты из-за полетов метеорологических аэростатов, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Будрис заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеокулями.