Орбан лякає ЄС війною через використання заморожених росактивів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан непокоїться, що використання заморожених активів РФ на користь України може стати "передвісником" російсько-європейської війни.

Про це очільник угорського уряду написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Орбан, він "на власні очі побачив, що сьогодні всі європейські лідери думають про війну".

"Європа вичерпує свої сили і гроші. Найголовніше питання – хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. Хто має на це гроші? Громадяни якої країни ЄС готові надіслати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати?" – написав він.

За його словами, для цього у Брюсселі "з'явилася нова чудо-зброя": конфіскувати і використовувати валютні резерви Росії в Європі.

"Це російсько-європейський конфлікт, який може стати передвісником війни. Тільки прямі переговори між Росією та Європою можуть запобігти ескалації конфлікту. Ми наполягали на цьому під час останніх зустрічей", – додав Орбан.

Нагадаємо, 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.