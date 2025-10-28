Орбан пугает ЕС войной из-за использования замороженных российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обеспокоен тем, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может стать "предвестником" российско-европейской войны.

Об этом глава венгерского правительства написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Орбан, он "воочию увидел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне".

"Европа исчерпывает свои силы и деньги. Самый главный вопрос – кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого есть на это деньги? Граждане какой страны ЕС готовы отправить миллиарды евро Украине, которая не способна себя содержать?" – написал он.

По его словам, для этого в Брюсселе "появилось новое чудо-оружие": конфисковать и использовать валютные резервы России в Европе.

"Это российско-европейский конфликт, который может стать предвестником войны. Только прямые переговоры между Россией и Европой могут предотвратить эскалацию конфликта. Мы настаивали на этом во время последних встреч", – добавил Орбан.

Напомним, 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.