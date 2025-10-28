Поблизу військової бази в Естонії збили невідомий дрон

В Естонії поблизу військової бази фіксували два безпілотники невідомого походження, один із них збили сили союзників країни.

Про це пише естонське видання Postimees, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 17 жовтня поблизу військової бази Reedo на півдні Естонії було виявлено два безпілотники невідомого походження, які літали біля військової бази 2-ї піхотної бригади.

За словами представниці Генерального штабу Збройних сил Естонії Лійс Ваксманн, один із них збили сили союзників з протидронової гвинтівки.

За словами Ваксманн, збройні сили та Управління поліції і прикордонної охорони намагалися знайти збитий безпілотник, але не виявили нічого в місці, де, як вважалося, він впав.

"Збройні сили не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою", – додала вона.

Варто зазначити, що Reedo знаходиться поблизу міста Виру, яке розташоване приблизно за 45 км від прикордонного міста Печори в Псковській області Росії.

Нагадаємо, вранці 19 вересня в районі острова Вайндлоо в естонський повітряний простір без дозволу увійшли три російські винищувачі МіГ-31 і перебували там близько 12 хвилин. Для їх супроводу в повітря були підняті фінські, а також шведські винищувачі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що балтійські країни стали своєрідним полігоном для випробування тактики гібридної війни, де РФ постійно перевіряє готовність, здатність до співпраці та стійкість регіону.