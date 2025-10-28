Глава МВС Естонії: країни Балтії стали полігоном для випробування тактики гібридної війни

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що балтійські країни стали своєрідним полігоном для випробування тактики гібридної війни, де РФ постійно перевіряє готовність, здатність до співпраці та стійкість регіону.

Заяву очільника естонського МВС наводить пресслужба відомства, повідомляє "Європейська правда".

Таро брав участь у зустрічі міністрів, відповідальних за внутрішню безпеку Європи, у Гданську.

Головною темою зустрічі стало протидія гібридним загрозам з боку недружніх держав і використання сучасних технологій для захисту Європейського Союзу.

"Нам загрожують різні небезпеки – дрони, порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру як на суші, так і на морі. Щоб впоратися з цим, необхідно посилювати взаємодію, відпрацьовувати дії в різних сценаріях і впроваджувати сучасні технології", – підкреслив Таро.

За його словами, крім сухопутного кордону, держави-члени повинні бути здатні захищатися від гібридних загроз, що надходять з моря та повітря.

"Як ніколи раніше, важливою є підтримка Європейського Союзу в цьому питанні", – додав міністр.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.

Тим часом прем’єр-міністри Норвегії та Фінляндії визнають, що Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, проте наголошують на готовності протистояти їй.