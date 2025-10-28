Возле военной базы в Эстонии сбили неизвестный дрон

В Эстонии поблизости от военной базы фиксировали два беспилотника неизвестного происхождения, один из них сбили силы союзников страны.

Об этом пишет эстонское издание Postimees, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 17 октября вблизи военной базы Reedo на юге Эстонии было обнаружено два беспилотника неизвестного происхождения, которые летали возле военной базы 2-й пехотной бригады.

По словам представительницы Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Лийс Ваксманн, один из них сбили силы союзников из противодроновой винтовки.

По словам Ваксманн, вооруженные силы и Управление полиции и пограничной охраны пытались найти сбитый беспилотник, но не обнаружили ничего в месте, где, как считалось, он упал.

"Вооруженные силы не комментируют подробно инциденты, связанные с безопасностью", – добавила она.

Стоит отметить, что Reedo находится вблизи города Виру, который расположен примерно в 45 км от пограничного города Печоры в Псковской области России.

Напомним, утром 19 сентября в районе острова Вайндлоо в эстонское воздушное пространство без разрешения вошли три российских истребителя МиГ-31 и находились там около 12 минут. Для их сопровождения в воздух были подняты финские, а также шведские истребители.

СМИ сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что в НАТО готовы ответить на последующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

Отметим, министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что балтийские страны стали своеобразным полигоном для испытания тактики гибридной войны, где РФ постоянно проверяет готовность, способность к сотрудничеству и устойчивость региона.