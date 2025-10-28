ЄС просить Румунію вирішувати проблему з дефіцитом бюджету, найбільшим серед країн-членів

У Єврокомісії закликали Румунію продовжувати заходи для зменшення дефіциту бюджету, що є найвищим серед країн ЄС, щоб уникнути дисциплінарних заходів з блоку Брюсселя.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це сказав єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

У вівторок Домбровскіс закликав уряд Румунії продовжувати реформи та дотримуватися фінансової дисципліни, щоб вирішувати проблему з гігантським дефіцитом бюджету, який торік сягнув 9,3% ВВП та був найвищим серед країн-членів ЄС.

"Важливо вживати рішучих заходів для виправлення цієї ситуації та зменшення вразливості Румунії... Цільового показника дефіциту на 2026 рік потрібно дотримуватися, щоб гарантувати ту фінансову стабільність, яку вже вдалося досягти, та виправити проблему з дефіцитом до 2030 року", – зазначив він.

Домбровскіс зазначив, що хоча заходи, вжиті урядом Румунії, рухають справи у правильному напрямку, дефіцит бюджету все ще залишається високим. У 2025 році він очікувано складатиме 8,3% ВВП країни.

Зі свого боку прем’єр Іліє Боложан зазначив, що уряд ставить за ціль скорочувати дефіцит бюджету та продовжить втілювати кроки, погоджені з Єврокомісією.

"Ми встановили собі на цей рік цільовим показником 8,4%. Якщо ми будемо дотримуватися бюджетної дисципліни, ми зможемо досягнути цієї мети і відновити довіру на ринках та в очах Єврокомісії", – зазначив він, додавши, що наступні два місяці "будуть вирішальними". Прем’єр нагадав, що на початку листопада у ЄС оцінять прогрес Румунії з виконанням заходів для зменшення дефіциту бюджету, від чого залежить подальше отримання коштів з фондів ЄС.

На наступний рік в уряді сподіваються скоротити дефіцит бюджету вже до 6% ВВП.

Нагадаємо, великий держборг та дефіцит бюджету є викликом також для Франції, проте жоден з останніх прем’єрів не зумів просувати бажану політику для зміни ситуації через те, що пропрезидентські сили не мають більшості у парламенті.