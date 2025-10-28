ЕС просит Румынию решать проблему с дефицитом бюджета, наибольшим среди стран-членов

В Еврокомиссии призвали Румынию продолжать меры для уменьшения дефицита бюджета, который является самым высоким среди стран ЕС, чтобы избежать дисциплинарных мер из блока Брюсселя.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Во вторник Домбровскис призвал правительство Румынии продолжать реформы и придерживаться финансовой дисциплины, чтобы решать проблему с гигантским дефицитом бюджета, который в прошлом году достиг 9,3% ВВП и был самым высоким среди стран-членов ЕС.

"Важно принимать решительные меры для исправления этой ситуации и уменьшения уязвимости Румынии... Целевого показателя дефицита на 2026 год нужно придерживаться, чтобы гарантировать ту финансовую стабильность, которую уже удалось достичь, и исправить проблему с дефицитом до 2030 года", – отметил он.

Домбровскис отметил, что хотя меры, принятые правительством Румынии, двигают дела в правильном направлении, дефицит бюджета все еще остается высоким. В 2025 году он ожидаемо составит 8,3% ВВП страны.

Со своей стороны премьер Илие Боложан отметил, что правительство ставит цель сокращать дефицит бюджета и продолжит воплощать шаги, согласованные с Еврокомиссией.

"Мы установили себе на этот год целевым показателем 8,4%. Если мы будем придерживаться бюджетной дисциплины, мы сможем достичь этой цели и восстановить доверие на рынках и в глазах Еврокомиссии", – отметил он, добавив, что следующие два месяца "будут решающими". Премьер напомнил, что в начале ноября в ЕС оценят прогресс Румынии с выполнением мер по уменьшению дефицита бюджета, от чего зависит дальнейшее получение средств из фондов ЕС.

На следующий год в правительстве надеются сократить дефицит бюджета уже до 6% ВВП.

Напомним, большой госдолг и дефицит бюджета является вызовом также для Франции, однако ни один из последних премьеров не сумел продвигать желаемую политику для изменения ситуации из-за того, что пропрезидентские силы не имеют большинства в парламенте.