Франція у 2026 році запозичить рекордні 310 млрд євро

Наступного року Франції необхідно буде запозичити рекордну суму – 310 млрд євро – для покриття усіх своїх видатків.

Як повідомляє Le Figaro, про це повідомили у казначействі, пише "Європейська правда".

У Казначействі Франції повідомили, що наступного року країні доведеться запозичити 310 мільярдів євро для фінансування дефіциту бюджету та рефінансування боргів, що стане новим рекордом.

Це на 10 мільярдів більша сума, аніж попереднє запозиччення на 300 млрд євро, також рекордні.

Приблизно 175,8 млрд з неї спрямують на виплату давніших середньострокових і довгострокових боргів, порівняно зі 168 млрд цьогоріч.

Запозичення складуть приблизно 10,1% ВВП країни у 2026 році, що все ж менше, аніж пікові 11,2% у 2020 році, у розпал пандемії коронавірусу.

Борги Франції сягають вже 115,6% ВВП.

Нагадаємо, також 14 жовтня прем’єр Себастьєн Лекорню погодився на вимогу соціалістів щодо зупинки непопулярної пенсійної реформи, аби уникнути сценарію з відставкою і достроковими виборами.

У Мінфіні раніше порахували, що призупинення реформи буде коштувати 500 млн євро у 2026 році і 3 мільярди у 2027 році.