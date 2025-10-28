Прокуратура Польши просит согласия Сейма на снятие иммунитета с экс-министра Зёбро

Генпрокурор Польши подал ходатайство в Сейм с просьбой дать согласие для привлечения к ответственности депутата оппозиционной партии "Право и справедливость", бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Генпрокурор попросил согласия Сейма Польши на снятие иммунитета со Збигнева Зёбро для обвинений в отношении деятельности Фонда справедливости, который был в его сфере ответственности во время пребывания в должности.

В прокуратуре считают, что за средства фонда, 25 млн злотых, закупили шпионское программное обеспечение Pegasus.

Ходатайство вероятно является первым шагом к выдвижению Зёбро уголовных обвинений, по которым ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2025 года после многочисленных попыток Зёбро наконец заслушали на заседании спецкомиссии Сейма по скандалу с Pegasus.

Он подтвердил, что инициировал приобретение этого программного обеспечения для противодействия преступности, но сказал, что ничего не знает о технических аспектах.

Пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамяк на брифинге заявила о выводах, что Збигнев Зёбро "создал и руководил организованной преступной группой", в состав которой вошли лица из Минюста, и из-за них были ненадлежащим образом использованы более 150 млн злотых из Фонда справедливости.

