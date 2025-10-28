Як наступна президентка Ірландії може послабити країну і чи є ризики для Києва

На президентських виборах в Ірландії, які пройшли 24 жовтня, перемогу отримала Кетрін Конноллі. Вона – переконана лівачка, прихильниця нейтралітету країни, противниця НАТО та передачі зброї Україні.

І це – потужний удар по нинішній правоцентристській коаліції.

Про нову президентку Ірландії і те, що її перемога означає для України, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва Ірландія обирає пацифізм: чим загрожує Україні ліва президентка у Дубліні. Далі – стислий її виклад.

Критики називають Кетрін Конноллі радикалкою, яка може ускладнити відносини Дубліна з Вашингтоном та європейськими союзниками, а аналітики прогнозують напруження між новообраною президенткою та урядом – насамперед у питанні зовнішньої політики.

Річ у тім, що нова президентка займає достатньо нестандартну позицію стосовно міжнародних партнерів Ірландії. На її думку, саме посилення західного мілітаризму на сьогодні є джерелом криз та проблем у міжнародних відносинах – причому з наголосом не на політичних та безпекових кризах, а… на зміні клімату.

Виступаючи в Дублінського замку після оголошення результатів виборів, вона заявила: "Я буду голосом миру, голосом, який спирається на нашу політику нейтралітету, голосом, який чітко висловлює екзистенційну загрозу, що виникає через зміну клімату".

На цьому тлі ще більш неординарно виглядають заяви новобраної президентки Ірландії щодо України.

З одного боку, з року в рік, з виступу до виступу, Кетрін Конноллі стояла чітко на позиції підтримки України, а саме: надання допомоги біженцям, гуманітарної допомоги населенню в самій Україні, макрофінансової допомоги і "усієї можливої людської допомоги, яка існує".

Щоправда, обов’язковою частиною цих заяв були, звісно ж, згадки Ємену, Палестини та інших гарячих точок, де також страждають люди.

А головне – так само обов’язковою умовою таких згадок було засудження передачі озброєння та втягування у війну нейтральних держав, в тому числі Ірландії.

В розумінні нейтралітету Ірландії Конноллі є максималісткою.

Її бачення цієї доктрини передбачає відмову як від вступу в НАТО (хоча дискусія про це в Ірландії з 2022 року набирала обертів), так і від будь-яких зовнішньополітичних контактів, які можуть змусити Ірландію виділяти кошти та ресурси на будь-які безпекові ініціативи.

Тому не варто буде дивуватися, коли вже в перші місяці ми потенційно побачимо посилену увагу китайських "інвесторів" до ірландського політикуму та бізнесу…

Крім того, вже зараз можна прогнозувати, що Конноллі захоче зберегти формат активного та максимального медійного президентства, який задали попередники.

Варто очікувати її запальних промов і на міжнародних дипломатичних майданчиках, і в закордонних відрядженнях, і в межах міжнародних кліматичних ініціатив.

І це може стати викликом для нинішньої правоцентристської коаліції, яку утворюють Fianna Fail та Fine Gael.

В країні "розморозилася" дискусія щодо членства у НАТО та навіть про те, що ірландський нейтралітет виглядає несправедливим з точки зору відносин країни із сусідами та партнерами.

Однак навіть можливість корекції цих позицій видається абсолютно неприйнятною для нової глави держави.

Щоправда, проти планів Кетрін Конноллі грає сама природа президентських повноважень, які в Ірландії є вкрай обмеженими.

А на додаток, за необхідності, у опонентів нового глави держави є ще один аргумент – безпрецедентно низька явка на виборах, що можна трактувати як слабкий мандат президента.

