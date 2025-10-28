Как следующая президент Ирландии может ослабить страну и есть ли риски для Киева

На президентских выборах в Ирландии, которые прошли 24 октября, победу одержала Кэтрин Коннолли. Она – убежденная левая, сторонница нейтралитета страны, противница НАТО и передачи оружия Украине.

И это – мощный удар по нынешней правоцентристской коалиции.

О новом президенте Ирландии и том, что ее победа означает для Украины, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Ирландия выбирает пацифизм: чем грозит Украине левый президент в Дублине. Далее – краткое изложение.

Критики называют Кэтрин Коннолли радикалом, которая может осложнить отношения Дублина с Вашингтоном и европейскими союзниками, а аналитики прогнозируют напряженность между новоизбраннім президентом и правительством – прежде всего в вопросе внешней политики.

Дело в том, что новая президент занимает достаточно нестандартную позицию в отношении международных партнеров Ирландии. По ее мнению, именно усиление западного милитаризма на сегодняшний день является источником кризисов и проблем в международных отношениях – причем с акцентом не на политических и безопасностных кризисах, а... на изменении климата.

Выступая в Дублинском замке после объявления результатов выборов, она заявила: "Я буду голосом мира, голосом, который опирается на нашу политику нейтралитета, голосом, который четко выражает экзистенциальную угрозу, возникающую из-за изменения климата".

На этом фоне еще более неординарно выглядят заявления новоизбранной президента Ирландии по Украине.

С одной стороны, из года в год, из выступления в выступление, Кэтрин Коннолли четко занимала позицию поддержки Украины, а именно: оказание помощи беженцам, гуманитарной помощи населению в самой Украине, макрофинансовой помощи и "всей возможной человеческой помощи, которая существует".

Правда, обязательной частью этих заявлений были, конечно же, упоминания Йемена, Палестины и других горячих точек, где также страдают люди.

А главное – столь же обязательным условием таких упоминаний было осуждение передачи вооружения и втягивания в войну нейтральных государств, в том числе Ирландии.

В понимании нейтралитета Ирландии Коннолли является максималисткой.

Ее видение этой доктрины предполагает отказ как от вступления в НАТО (хотя дискуссия об этом в Ирландии с 2022 года набирала обороты), так и от любых внешнеполитических контактов, которые могут заставить Ирландию выделять средства и ресурсы на любые инициативы в области безопасности.

Поэтому не стоит удивляться, когда уже в первые месяцы мы потенциально увидим усиленное внимание китайских "инвесторов" к ирландскому политикуму и бизнесу...

Кроме того, уже сейчас можно прогнозировать, что Коннолли захочет сохранить формат активного и максимального медийного президентства, который задали предшественники.

Стоит ожидать ее пламенных речей и на международных дипломатических площадках, и в зарубежных командировках, и в рамках международных климатических инициатив.

И это может стать вызовом для нынешней правоцентристской коалиции, которую образуют Fianna Fail и Fine Gael.

В стране "разморозилась" дискуссия о членстве в НАТО и даже о том, что ирландский нейтралитет выглядит несправедливым с точки зрения отношений страны с соседями и партнерами.

Однако даже возможность коррекции этих позиций представляется абсолютно неприемлемой для нового главы государства.

Правда, против планов Кэтрин Коннолли играет сама природа президентских полномочий, которые в Ирландии крайне ограничены.

А в дополнение, при необходимости, у оппонентов новой главы государства есть еще один аргумент – беспрецедентно низкая явка на выборах, что можно трактовать как слабый мандат президента.

Подробнее – в материале Александра Краева Ирландия выбирает пацифизм: чем грозит Украине левый президент в Дублине.