Туск пустив шпильку в бік "причарованого Москвою" Орбана

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск у вівторок розкритикував свого угорського візаві Віктора Орбана через проросійську позицію та проблеми з верховенством права в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Під час промови у вівторок Туск згадав про "давнього друга", з яким вони були близькими в 1990-х і на початку 2000-х років і який "останнім часом, здається, причарований Москвою" і "тепер вважає, що краще побудувати дещо авторитарну модель" за зразком Росії.

Туск додав, що для Орбана влада є "засобом, що гарантує, що ніхто не може контролювати дії влади".

Премʼєр Польщі також сказав, що Угорщина "була набагато далі, ніж Польща в 1989 році", але зараз є "найбіднішою країною в Європейському Союзі".

"Ті, хто допустив корупцію, наприклад, європейських фондів, відстали в цій великій гонці за економічним зростанням і процвітанням людей", – сказав Туск.

Раніше премʼєри Угорщини та Польщі вже заочно сперечались через позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Згідно з новим звітом World Justice Project, опублікованим у вівторок, Угорщина продовжує опускатися в рейтингу верховенства права і займає останнє місце в ЄС.

Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати всередині ЄС антиукраїнський альянс.