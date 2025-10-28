Туск пустил шпильку в адрес "очарованного Москвой" Орбана

Польский премьер-министр Дональд Туск во вторник раскритиковал своего венгерского визави Виктора Орбана из-за пророссийской позиции и проблем с верховенством права в Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во время речи во вторник Туск вспомнил о "давнем друге", с которым они были близки в 1990-х и в начале 2000-х годов и который "в последнее время, кажется, очарован Москвой" и "теперь считает, что лучше построить несколько авторитарную модель" по образцу России.

Туск добавил, что для Орбана власть является "средством, гарантирующим, что никто не может контролировать действия власти".

Премьер Польши также сказал, что Венгрия "была намного дальше, чем Польша в 1989 году", но сейчас является "самой бедной страной в Евросоюзе".

"Те, кто допустил коррупцию, например, европейских фондов, отстали в этой большой гонке за экономическим ростом и процветанием людей", – сказал Туск.

Ранее премьеры Венгрии и Польши уже заочно спорили из-за позиции относительно российского вторжения в Украину.

Согласно новому отчету World Justice Project, опубликованному во вторник, Венгрия продолжает опускаться в рейтинге верховенства права и занимает последнее место в ЕС.

Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри ЕС антиукраинский альянс.