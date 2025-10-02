Туск про Орбана та війну: відомо, на жаль, на чиєму він боці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск продовжив суперечку з угорським колегою Віктором Орбаном, яка стосується позицій двох лідерів щодо російсько-української війни.

Про це Туск говорив, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Копенгагені в четвер, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Нещодавно Дональд Туск закликав західні суспільства усвідомити, що війна в Україні – це не чужий конфлікт, а "наша війна".

Віктор Орбан у відповідь звинуватив Туска у тому, що він може втягнути європейців у війну з Росією.

У четвер Туск сказав, що про критичне ставлення обох лідерів один до одного через їх позицію щодо війни в Україні відомо вже багато років.

"Віктор Орбан вважає, що війни немає. Я вважаю, що війна є. Справжнє питання полягає не в тому, чи є війна, чи немає війни. Справжнє питання полягає в тому, хто в цій війні на чиєму боці", – сказав Туск.

За його словами, "відомо, на чиєму боці Польща, відомо, на чиєму боці НАТО, Європа". "І мабуть, відомо, на чиєму боці, на жаль, Віктор Орбан", – сказав Туск.

Він додав, що це, втім, "не заважало нам вести нормальну розмову". "Я намагаюся цивілізовано розмовляти з нашими партнерами в Європі і вмію стримувати емоції", – сказав Туск.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 вересня, Туск попередив, що "Росія має злі наміри щодо всього світу".



