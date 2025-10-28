ЗМІ: президента Литви не вразив потенційний кандидат у міністри оборони

Запропонована Соціал-демократичною партією Литви кандидатура на посаду міністра оборони, яка звільнилась після відставки Довіле Шакалієне, не влаштувала президента Гітанаса Науседу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на джерела.

За неофіційною інформацією, соціал-демократи запропонували призначити міністром оборони Литви нинішнього очільника Міністерства транспорту Юраса Тамінскаса.

Але під час консультацій з президентською адміністрацією з'ясувалося, що ця кандидатура може не отримати схвалення президента Гітанаса Науседи, пише LRT.

Побічно на користь цієї версії свідчить те, що керівництво Соціал-демократичної партії Литви планувало обговорити кадрові питання в уряді увечері у вівторок, але засідання несподівано скасували.

У коментарі LRT премʼєрка Литви Інга Ругінене сказала, що засідання скасували через "інші важливі справи". А голова соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс оголосив, що для консультацій щодо кандидатур потрібно більше часу.

Нагадаємо, 23 жовтня Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Ругінене обіцяла на початку тижня назвати кандидата на посаду міністра оборони. Однак у вівторок вона сказала, що думати про це немає часу – спочатку треба розібратися з метеозондами.