СМИ: президента Литвы не впечатлил потенциальный кандидат в министры обороны

Предложенная Социал-демократической партией Литвы кандидатура на должность министра обороны, которая освободилась после отставки Довиле Шакалиене, не устроила президента Гитанаса Науседу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на источники.

По неофициальной информации, социал-демократы предложили назначить министром обороны Литвы нынешнего главу Министерства транспорта Юраса Таминскаса.

Но во время консультаций с президентской администрацией выяснилось, что эта кандидатура может не получить одобрения президента Гитанаса Науседы, пишет LRT.

Косвенно в пользу этой версии свидетельствует то, что руководство Социал-демократической партии Литвы планировало обсудить кадровые вопросы в правительстве вечером во вторник, но заседание неожиданно отменили.

В комментарии LRT премьер Литвы Инга Ругинене сказала, что заседание отменили из-за "других важных дел". А председатель социал-демократов Миндаугас Синкявичюс объявил, что для консультаций по кандидатурам нужно больше времени.

Напомним, 23 октября Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновниками.

Ругинене обещала в начале недели назвать кандидата на должность министра обороны. Однако во вторник она сказала, что думать об этом нет времени – сначала надо разобраться с метеозондами.