У Румунії обговорюють скорочення чисельності депутатів на 10%

У Румунії керівна коаліція почала обговорення щодо можливого скорочення чисельності депутатів на 10%.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Партії керівної коаліції обговорили, які наслідки може мати скорочення чисельності мандатів у Сенаті і Палаті депутатів на 10%, замість початково запропонованої ідеї про 300 депутатів замість 464 – яку понад 15 років тому підтримали на референдумі.

За інформацією журналістів від джерел, пропозиція такого обговорення надійшла від лідера UDMR, партії етнічних угорців Румунії, якому категорично не подобалась перша пропозиція – зокрема через те, що це загрожувало би їм суттєвою втратою мандатів.

Джерела стверджують, що нова ідея має шанси на підтримку усіма коаліційними партіями. Рішення можуть ухвалити у наступні тижні.

Також перед Румунією залишається проблема скорочення бюджетного дефіциту, який зараз є найбільшим серед країн-членів ЄС.

Нагадаємо, у Німеччині в 2023 році затвердили суперечливу виборчу реформу, яка скорочує склад Бундестагу на наступних виборах.