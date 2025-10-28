В Румынии обсуждают сокращение численности депутатов на 10%

В Румынии правящая коалиция начала обсуждение относительно возможного сокращения численности депутатов на 10%.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Партии правящей коалиции обсудили, какие последствия может иметь сокращение численности мандатов в Сенате и Палате депутатов на 10%, вместо изначально предложенной идеи о 300 депутатах вместо 464 – которую более 15 лет назад поддержали на референдуме.

По информации журналистов от источников, предложение такого обсуждения поступило от лидера UDMR, партии этнических венгров Румынии, которому категорически не нравилось первое предложение – в частности, из-за того, что это грозило бы им существенной потерей мандатов.

Источники утверждают, что новая идея имеет шансы на поддержку всеми коалиционными партиями. Решение могут принять в ближайшие недели.

Также перед Румынией остается проблема сокращения бюджетного дефицита, крупнейшего среди стран-членов ЕС.

Напомним, в Германии в 2023 году утвердили противоречивую избирательную реформу, которая сокращает состав Бундестага на следующих выборах.