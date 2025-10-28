ЄС на рік продовжив рішення про санкції проти "керівництва" Придністровʼя

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити рішення про обмежувальні заходи, введені щодо колишніх і нинішніх лідерів сепаратистського Придністровського регіону Молдови.

Як пише "Європейська правда", відповідне рішення від 27 жовтня опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

Санкції, уперше запроваджені у лютому 2008 року, передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу для окремих осіб, причетних до спроб завадити вирішенню Придністровського конфлікту.

Ідеться, серед іншого, про колишнього самопроголошеного лідера Придністровʼя Ігоря Смирнова і його синів, колишнього "міністра закордонних справ" Придністровʼя Валерія Ліцкая і нинішнього невизнаного "лідера" Вадима Красносельського.

Обмеження також стосуються кількох придністровських "посадовців", причетних до перешкоджання роботі румунськомовних шкіл.

Незважаючи на щорічне продовження санкцій ЄС, їхнє застосування було тимчасово призупинене для сприяння прогресу в політичному діалозі та відновленню свободи пересування в Придністровському регіоні.

Останнє рішення Ради ЄС продовжує призупинені санкції до 31 жовтня 2026 року.

Як відомо, на тлі руху Молдови до Європейського Союзу все частіше порушується питання про вирішення Придністровської проблеми.

