Совет Европейского Союза решил продлить решение об ограничительных мерах, введенных в отношении бывших и нынешних лидеров сепаратистского Приднестровского региона Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее решение от 27 октября опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Санкции, впервые введенные в феврале 2008 года, предусматривают запрет на въезд в Европейский Союз для отдельных лиц, причастных к попыткам помешать решению Приднестровского конфликта.

Речь идет, среди прочего, о бывшем самопровозглашенном лидере Приднестровья Игоре Смирнове и его сыновьях, бывшем "министре иностранных дел" Приднестровья Валерии Литцкой и нынешнем непризнанном "лидере" Вадиме Красносельском.

Ограничения также касаются нескольких приднестровских "чиновников", причастных к препятствованию работе румыноязычных школ.

Несмотря на ежегодное продление санкций ЕС, их применение было временно приостановлено для содействия прогрессу в политическом диалоге и восстановлению свободы передвижения в Приднестровском регионе.

Последнее решение Совета ЕС продлевает приостановленные санкции до 31 октября 2026 года.

Как известно, на фоне движения Молдовы в Европейский Союз все чаще поднимается вопрос о решении Приднестровской проблемы.

