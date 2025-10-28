Чинний спікер Сейму Литви вперше приїхав в Україну

Чинний спікер Сейму Литви Юозас Олекас вперше на цій посаді перебуває з візитом в Україні та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що зустрівся з Юозасом Олекасом у Києві і це його перший візит до України як спікера Сейму.

Провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді.



Обговорили реалізацію ініціатив PURL і SAFE, можливості спільного виробництва зброї та європейську інтеграцію України.



За його словами, вони говорили про реалізацію ініціативи НАТО PURL з купівлі американської зброї для України коштом інших союзників, європейської оборонної ініціативи SAFE, про можливості спільного виробництва зброї та європейську інтеграцію України.

"Окремо торкнулися необхідності посилення санкційного тиску на Росію та підготовки 20-го пакету санкцій Євросоюзу. Потрібні нові обмеження проти банківського сектору, тіньового флоту та російських пропагандистів", – зазначив Зеленський.

Також він висловив подяку Литві за послідовну і надійну підтримку України.

МЗС Литви 28 жовтня передало чергову ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через продовження масових обстрілів України.

Нагадаємо, Литва останніми днями потерпала від вторгнення у повітряний простір десятків метеозондів з Білорусі з контрабандою цигарок – цього виявилось достатньо, щоб паралізувати роботу аеропорту Вільнюса.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що метеозонди з контрабандою над Литвою є нічим іншим, як новою гібридною провокацією РФ і Білорусі проти НАТО.

У зв’язку з цим Литва вирішила закрити кордон з Білоруссю на невизначений час. Також в уряді заявили, що надалі військові будуть збивати метеозонди.