Литва вкотре висловила протест Росії через масовані обстріли України

Міністерство закордонних справ Литви у вівторок передало чергову ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через продовження масових обстрілів України російськими збройними силами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в литовському МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Литви нагадало, що тільки за минулий тиждень Росія застосувала проти України понад 1300 керованих авіаційних бомб, майже 1200 бойових дронів і понад 50 ракет різних типів.

У ноті протесту литовське Міністерство закордонних справ також засудило убивство журналістки та оператора телеканалу Freedom, скоєне російськими військами 23 жовтня в Краматорську.

"Литва і надалі домагатиметься застосування до Росії ще більш суворих і дієвих санкцій, посилення можливостей України захищатися від агресії та притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних у розпочатій Росією агресивній війні та скоєних воєнних злочинах", – додали там.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Литви також висловлювало рішучий протест у зв'язку з черговим масованим обстрілом України ракетами і дронами, здійсненим збройними силами Росії 22 жовтня.

Литовське МЗС також нещодавно викликало главу російського посольства через порушення літаками РФ повітряного простору країни.