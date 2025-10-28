Действующий спикер Сейма Литвы впервые приехал в Украину

Действующий спикер Сейма Литвы Юозас Олекас впервые в этой должности находится с визитом в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что встретился с Юозасом Олекасом в Киеве и это его первый визит в Украину в качестве спикера Сейма.

Провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді.



Обговорили реалізацію ініціатив PURL і SAFE, можливості спільного виробництва зброї та європейську інтеграцію України.



Окремо торкнулися необхідності посилення… pic.twitter.com/lkTgppHCBs – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2025

По его словам, они говорили о дальнейшей реализации инициативы НАТО PURL по покупке американского оружия для Украины за счет других союзников, европейской оборонной инициативы SAFE, о возможностях совместного производства оружия и европейской интеграции Украины.

"Отдельно коснулись необходимости усиления санкционного давления на Россию и подготовки 20-го пакета санкций Евросоюза. Нужны новые ограничения против банковского сектора, теневого флота и российских пропагандистов", – отметил Зеленский.

Также он выразил благодарность Литве за последовательную и надежную поддержку Украины.

МИД Литвы 28 октября передало очередную ноту протеста временному поверенному России из-за продолжения массовых обстрелов Украины.

Напомним, Литва в последние дни страдала от вторжения в воздушное пространство десятков метеозондов из Беларуси с контрабандой сигарет – этого оказалось достаточно, чтобы парализовать работу аэропорта Вильнюса.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что метеозонды с контрабандой над Литвой являются ничем иным, как новой гибридной провокацией РФ и Беларуси против НАТО.

В связи с этим Литва решила закрыть границу с Беларусью на неопределенное время. Также в правительстве заявили, что в дальнейшем военные будут сбивать метеозонды.