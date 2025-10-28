Действующий спикер Сейма Литвы впервые приехал в Украину
Действующий спикер Сейма Литвы Юозас Олекас впервые в этой должности находится с визитом в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своих соцсетях.
Зеленский отметил, что встретился с Юозасом Олекасом в Киеве и это его первый визит в Украину в качестве спикера Сейма.
Провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді.
Обговорили реалізацію ініціатив PURL і SAFE, можливості спільного виробництва зброї та європейську інтеграцію України.
Окремо торкнулися необхідності посилення…
По его словам, они говорили о дальнейшей реализации инициативы НАТО PURL по покупке американского оружия для Украины за счет других союзников, европейской оборонной инициативы SAFE, о возможностях совместного производства оружия и европейской интеграции Украины.
"Отдельно коснулись необходимости усиления санкционного давления на Россию и подготовки 20-го пакета санкций Евросоюза. Нужны новые ограничения против банковского сектора, теневого флота и российских пропагандистов", – отметил Зеленский.
Также он выразил благодарность Литве за последовательную и надежную поддержку Украины.
МИД Литвы 28 октября передало очередную ноту протеста временному поверенному России из-за продолжения массовых обстрелов Украины.
Напомним, Литва в последние дни страдала от вторжения в воздушное пространство десятков метеозондов из Беларуси с контрабандой сигарет – этого оказалось достаточно, чтобы парализовать работу аэропорта Вильнюса.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что метеозонды с контрабандой над Литвой являются ничем иным, как новой гибридной провокацией РФ и Беларуси против НАТО.
В связи с этим Литва решила закрыть границу с Беларусью на неопределенное время. Также в правительстве заявили, что в дальнейшем военные будут сбивать метеозонды.