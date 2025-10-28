Генсек НАТО запевнив у підтримці Литви на тлі інцидентів з метеозондами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанаусом Науседою у звʼязку з неодноразовими порушеннями литовського повітряного простору з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Рютте повідомив, що в розмові з Науседою обговорив "загрози, що впливають на повітряний простір Литви".

"НАТО рішуче підтримує Литву, зокрема через повітряне патрулювання, яке зараз забезпечують Іспанія та Угорщина, а також сили НАТО під керівництвом Німеччини", – додав генсек.

Науседа, повідомляючи про результати розмови, своєю чергою подякував за солідарність з боку Альянсу.

"(Без)діяльність білоруського режиму є гібридною атакою проти Литви. Вона ставить під загрозу безпеку цивільної авіації та порушує роботу Міжнародного аеропорту Вільнюса", – написав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Литва на невизначений термін закрила кордон з Білоруссю після того, як звідти кілька днів поспіль залітали десятки метеокуль з контрабандними цигарками – чого виявилось достатньо, щоб паралізувати роботу аеропорту Вільнюса.

В уряді Литви заявили, що надалі метеокулі почнуть збивати. Очільник МЗС зазначив, що це виглядає як нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО.

Перед цими інцидентами у Литву кілька разів залітали російські дрони типу "Шахед".